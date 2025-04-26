حسين الشيخ نائبا للرئيس عباس

رام الله/سما/

قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيختار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، لمنصبي “نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس دولة فلسطين”.

أفاد بذلك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، السبت.

وأضاف أن “الرئيس عباس سيعلن خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر مساء السبت في رام الله (وسط)، اختيار حسين الشيخ نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس الدولة”.

ووافق المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الخميس، على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ 32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” آنذاك، أن المجلس المركزي قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب “لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين”.

وقالت إن القرار ينص على أن يعين نائب الرئيس “من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (محمود عباس) ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته”.

وبحسب “وفا”، صوت لصالح القرار 170 عضوا من الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية “زووم”، فيما صوت عضو واحد بالرفض وآخر بالامتناع.

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188 عضوا.