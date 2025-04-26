مستعمرون يقطعون خطوط مياه في تجمع العوجا شمال أريحا

أريحا/سما/

قطعت مجموعة من المستعمرين، مساء اليوم السبت، خطوط مياه ممتدة من نبع العوجا، وتوصل المياه إلى بيوت المواطنين في تجمع العوجا شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن مستعمرين نفذوا جولات استفزازية بسياراتهم بين منازل المواطنين، ومن ثم قطعوا أنابيب المياه الممتدة من نبع العوجا والتي تغذي منازل المواطنين بمياه الشرب.

وأضاف مليحات، أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولات تهجير المواطنين قسرا من أراضيهم، ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف تفريغ الأغوار الفلسطينية من سكانها الأصليين.