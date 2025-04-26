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قيادي في المقاومة يكشف رؤية حماس السياسية للتبادل ووقف إطلاق النار

السبت 26 أبريل 2025 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في المقاومة يكشف رؤية حماس السياسية للتبادل ووقف إطلاق النار



غزة/سما/

كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية، للميادين، أهم نقاط الرؤية التي قدّمتها حركة حماس لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح القيادي الفلسطيني، اليوم السبت، أنّ الرؤية تتضمّن الاتفاق على صفقة تبادل شاملة للأسرى بين الطرفين، على أن تكون رزمة واحدة تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، انسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، بدء عملية إعادة الإعمار، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

كما أشار إلى أنّ الرؤية تتضمّن تشكيل لجنة محلية من مستقلّين وتكنوقراط لإدارة شؤون غزة بكامل الصلاحيات والمهام، مع الاستعداد للانخراط في توافق وطني يستند إلى الاتفاقيات السابقة بين الفصائل، وآخرها اتفاق بكين.

وأكد القيادي للميادين، أن حماس، مستعدة لوقف إطلاق نار طويل الأمد يمتد لخمس سنوات، بضمانات إقليمية ودولية، مشدداً على أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ فور التوصل إلى إطار واضح، بحيث تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 2 آذار/مارس الماضي (أي انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان فيها قبل استئناف العدوان).

وأوضح أيضاً أنه فور الاتفاق، ستتوقّف العمليات العسكرية وينسحب الاحتلال وتدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفق البروتوكول الإنساني، بينما ستُعهد إدارة غزة إلى لجنة الإسناد المجتمعي، وفقاً للمقترح المصري.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد قدّم مقترحاً في وقت سابق، لا يضمن وقف إطلاق النار الدائم، ويعمل على سحب ورقة الأسرى من يد حماس بشكلٍ تدريجي، وفق ما أكد قيادي في المقاومة للميادين، ولا يتضمّن الانسحاب الكلي من القطاع.

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