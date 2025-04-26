29 شهيدا في قصف إسرائيلي متفرق على غزة منذ فجر السبت

غزة/سما/

استشهد 29 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة فجر السبت، ضمن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 29 فلسطينيا في قصف متفرق بينهم 10 في قصف استهدف منزلا جنوب مدينة غزة فجرا.

وفي أحدث الغارات، استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر في استهداف الاحتلال كافتيريا زيتونة في دير البلح وسط قطاع غزّة.

كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر برصاص الاحتلال قرب تبة النويري غرب النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني في قصف على عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة حيث وصل جثمانه للمستشفى الإندونيسي، وفق ما أورده مصدر طبي.

وأضاف المصدر أن فلسطينيا ثانيا استشهد في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

فيما قال مستشفى العودة في بيان، إن الجيش الإسرائيلي قصف مركبا للصيادين قبالة بحر بلدة الزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن إصابة 6 صيادين.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوب القطاع.

كما استشهد 3 مواطنين، بينهم طفلان، وجرح آخرون، جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف المواطنين شرق مستشفى الكويت بمواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد كل من: محمد موسى أبو محسن البليشي (22 عاما)، وقاسم باسم دياب برهوم (16 عاما)، ونور ناجح الجزار (15 عاما)، وإصابة آخرين.

وفجر السبت، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة “الخور” في حي الصبرة جنوب مدينة غزة على رؤوس قاطنيه، ما أسفر عن استشهاد 10 وفق إفادة مصادر طبية.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان إن عددا كبيرا من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض منزل عائلة “الخور” المدمر.

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة “أبو عبدو” في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي محافظة الشمال، قال مصدر طبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط دوار التعليم في مدينة بيت لاهيا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع خاصة المناطق الشرقية من مدينة غزة وغرب رفح.

كما استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر بقصف مدفعية الاحتلال بناية سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية باستشهاد (مصطفى عبد الرازق شراب وحسن حمزة شراب) متأثرين بجروحهما التي أُصيبا بها نتيجة قصف استهدف منزلاً في منطقة المنارة شرقي مدينة خان يونس، مساء أمس.

ورتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51,495 شهيدا، و117,524 جريحا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023م.

وبحسب المصادر الطبية، فإن من بين الحصيلة 2,111 شهيدا، و5,483 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر ذاتها، أن 56 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و108 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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