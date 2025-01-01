نابلس: تشييع جثمان الشهيد أحمد نصاصرة إلى مثواه الأخير

نابلس/سما/

شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد أحمد نصاصرة إلى مثواه الأخير في بلدة بيت فوريك.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، نحو مسقط رأس الشهيد في بلدة بيت فوريك شرقا، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع، ليوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشاب نصاصرة (32 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، قبل نحو شهرين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية التي يرتكبها بغزة؛ صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 مواطنا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16400 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية.