“حماس” : نبحث في مصر وقف الحرب على قاعدة “الصفقة الشاملة”..

القاهرة/سما/

أعلنت حركة “حماس” بدء لقاء مع مسؤولين مصريين في العاصمة المصرية القاهرة لبحث وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى وفق رؤيتها التي تستند على قاعدة “الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار”.

وقالت حماس في بيان، إن وفد قيادي من الحركة “بدأ قبل قليل لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار”.

وأوضحت الحركة أن هذا اللقاء جاء بعد ساعات من “وصول وفد قيادي من حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي لديها، وباقي أعضاء المجلس: خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، فجر السبت للقاهرة”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 51 ألفا و495 شهيدا، و117 ألفا و524 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في “التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”: “وصل مستشفيات قطاع غزة 56 شهيدا (منهم 7 انتشال)، و108 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

ولفتت إلى أنه بذلك “بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/ آذار الماضي “2111 شهيدا و5 آلاف و483 مصابا”.

كما أعلنت “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى51 ألفا 495 شهيدا و117ألفا 524 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.