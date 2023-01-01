استكمالا لكمين “كسر السيف”.. كتائب “القسام” تنشر مشاهد لقنص عسكريين إسرائيليين شمال غزة

غزة /سما/

نشرت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، السبت، مشاهد لقنص عسكريين إسرائيليين في معركة بشمال قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ 19 شهرا.

وقالت القسام، خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها بمنصة “تلغرام”، إن عمليات القنص هذه تأتي استكمالا لكمين “كسر السيف”.

وتضمنت المشاهد المصورة التي نشرتها القسام توثيق عمليات قنص بحق 3 عسكريين من أصل 4 في موقع إسرائيلي قالت الكتائب إنه “مستحدث” وذلك في شارع العودة شرق بيت حانون شمال القطاع في 24 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي 19 أبريل الجاري، أعلنت القسام عن كمين “كسر السيف” الذي نفذته بحق عسكريين إسرائيليين في شارع العودة فيما نشرت مشاهد توثيق عمليات الاستهداف تلك في 21 أبريل الجاري.

وقالت “القسام” في بيان نشرته ضمن المشاهد المصورة السبت: “استكمالا لكمين كسر السيف نفذ مجاهدونا 4 عمليات قنص مزدوجة ببندقية الغول القسامية لجنود وضباط العدو في إحدى المواقع المستحدثة شرق بيت حانون”.

وتضمنت المشاهد توثيق قنص عسكريين اثنين قبل أن يتم قنص ثالث تقدم لتقديم المساعدة للمصابين.

وأشارت القسام إلى أن عملية القنص الرابعة لم يتم تصويرها.

والجمعة، أعلنت القسام، أنها قتلت وأصابت 4 عسكريين إسرائيليين، الخميس، في عملية قنص شرق بلدة بيت حانون، فيما لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ذلك.

ومساء 19 أبريل، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة 3 عسكريين، بينهم ضابطة بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك شمال قطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.