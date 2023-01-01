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حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 51,495 شهيدا و117,524 مصابا

السبت 26 أبريل 2025 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 51,495 شهيدا و117,524 مصابا



غزة /سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51,495 شهيدا، و117,524 جريحا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023م.

وبحسب المصادر الطبية، فإن من بين الحصيلة 2,111 شهيدا، و5,483 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر ذاتها، أن 56 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و108 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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