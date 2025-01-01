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مظاهرات حاشدة في عدة مدن أميركية للمطالبة بوقف حرب الإبادة

السبت 26 أبريل 2025 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات حاشدة في عدة مدن أميركية للمطالبة بوقف حرب الإبادة



شيكاغو/وكالات/

شهدت كبرى المدن الأميركية، مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وحظر تصدري الأسلحة إلى إسرائيل، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة "هيرالد سكوير" بمدينة نيويورك، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين رفضهم لاستخدام أموال "دافعي الضرائب" الأميركيين في تمويل العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين في غزة.

كما نظمت مظاهرات مدن (واشنطن العاصمة، وميلواكي، ودالاس، وسان فرانسيسكو، وشيكاغو) ضمن الفعاليات الدولية "اليوم العالمي للعمل من أجل غزة"، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار حرب الإبادة.

ورفع المشاركون شعارات تعبر عن رفضهم للحرب الاجرامية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وقلقهم العميق حول الأوضاع الإنسانية السيئة منذ 18 شهرا في غزة، مطالبين بفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، قطع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) علاقاته مع شركة إلبيت سيستمز (أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل)، بعد ضغوط متواصلة من الطلبة والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

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