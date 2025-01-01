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مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي بمركبة غير قانونية شمال غرب رام الله

السبت 26 أبريل 2025 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي بمركبة غير قانونية شمال غرب رام الله



رام الله/سما/

لقي شاب (24 عاما) مصرعه، صباح اليوم السبت، إثر حادث سير ذاتي بمركبة غير قانونية وقع في بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير ذاتي على الطريق الواصل بين كفر نعمة وبيتونيا، أدى إلى إصابة بليغة للسائق، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأكد العميد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد العميد ارزيقات، المواطنين التخلص من المركبات غير القانونية لما تسببه من قتل واضرار.

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