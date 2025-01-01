مسقط: جولة ثالثة اليوم من محادثات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة

وكالات - سما-

تجتمع الولايات المتحدة وإيران اليوم السبت في عُمان في جولة ثالثة من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، بعد إعلان الجانبين إحراز تقدم في الاجتماعات الأخيرة في روما.

وتبدأ إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من مباحثاتهما حول الملف النووي بوساطة سلطنة عمان، عند الساعة 08:30 توقيت غرينتش على ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.



وقالت موفدة التلفزيون الإيرانية الخاصة إلى مسقط: "هذه المباحثات تستأنف قرابة الظهر بتوقيت طهران (الساعة 08:30 توقيت غرينتش) لكن الموعد الدقيق لم يحدد بعد".

وتأتي هذه الاجتماعات، بوساطة عُمانية، عقب جولتين سابقتين من المفاوضات غير المباشرة، عُقدت أولاهما في 12 أبريل/ نيسان في مسقط، ثم الثانية في 19 أبريل/ نيسان في روما.

وصرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تتصور أن تقوم إيران بتخصيب موادها النووية بنفسها، بل استيراد الوقود النووي (اليورانيوم) اللازم لبرنامج طاقة مدني.



وأكدت إيران مراراً وتكراراً أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.



ووصفت كل من الولايات المتحدة وإيران المحادثات السابقة بأنها "إيجابية"، على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية أميركية وإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في حال عدم قبول طهران بالاتفاق.



لكن محادثات السبت قد تكون أكثر تعقيداً، إذ من المقرر أن تشمل مفاوضات حول تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، وهو مجال لا يزال الخلاف فيه حاداً بين طهران وواشنطن.