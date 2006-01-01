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الصحفية رزان ملش تفوز بجائزة "أفيولابلوما" لحرية التعبير في إسبانيا

السبت 26 أبريل 2025 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحفية رزان ملش تفوز بجائزة "أفيولابلوما" لحرية التعبير في إسبانيا



مدريد/وكالات/

فازت الصحفية الفلسطينية رزان ملش بجائزة حرية التعبير ضمن الدورة السابعة عشرة لجوائز "أفيولابلوما" في إسبانيا، لتصبح بذلك أول صحفية عربية تنال هذه الجائزة التي تُعد من أبرز الجوائز الثقافية والصحفية في البلاد.

وتُمنح جوائز "أفيولابلوما"، التي انطلقت عام 2006، سنويًا في مدينة "كاسيريس" بإقليم "إكستريما دورا"، بهدف تكريم شخصيات ومبادرات ساهمت في دعم حرية التعبير والإبداع الثقافي في مجالات متعددة، تشمل الصحافة، والأدب، والسينما، والتصوير، والموسيقى. 

واكتسبت الجائزة مكانة بارزة في المشهد الثقافي الإسباني، كونها تحتفي بالأصوات التي تشجع الكلمة الحرة وتدافع عن الحقوق والقيم الإنسانية.

وجاء اختيار الصحفية ملش تقديرًا لعملها الصحفي الميداني الذي يغطي قضايا حقوق الإنسان، والنزاعات المسلحة، ووضع النساء في مناطق الحروب، إضافة إلى شجاعتها في مواصلة عملها رغم الضغوط التي تتعرض لها بسبب آرائها.

وخلال تسلّمها الجائزة، أهدت ملش هذا التكريم إلى الصحفيات والصحفيين في غزة، قائلة: "أهدي هذه الجائزة إلى جميع الصحفيين الشجعان في العالم، وبشكل خاص إلى الزملاء الصحفيين في غزة، فأكثر من 212 صحفي قتلتهم إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة الجماعية. لن تُنسى أصواتهم، ولا شجاعتهم. لقد ضحّوا بحياتهم من أجل إيصال الحقيقة، ومن أجل بناء مجتمعات واعٍية بما يحدث، من أجل الدفاع عن حرية التعبير. إلى ذكراهم، وإلى ذكرى جميع الصحفيين الشجعان في العالم، أُهدي هذه الجائزة".

وضمت قائمة الفائزين لهذا العام كلاً من: فيكتوريا إغليسياس لجائزة التصوير الفوتوغرافي، روبين ستاين لجائزة السينما، بيلار غالان لجائزة الأدب، وفرقة رويسينورا لجائزة الموسيقى، وخافيير اوريارتي لجائزة الفنون المسرحية.

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