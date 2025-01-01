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طقس فلسطين : أجواء ربيعية ودرجات الحرارة حول معدلها العام

السبت 26 أبريل 2025 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء ربيعية ودرجات الحرارة حول معدلها العام



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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