أربعون يوما على عودة الحرب..عشرات الشهداء والجرحى في خان يونس وشمال قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الأربعين لعودة الحرب، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبحسب مصادر طبية، ارتقى منذ فجر الجمعة 45 شهيدًا، إضافة إلى عشرات المصابين.

غزة والشمال

فجر اليوم السبت، انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين أربعة شهداء وعددًا من المصابين من منزل عائلة الخور، الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد عبد الله عزام بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عددًا كبيرًا من المفقودين لا يزال تحت الأنقاض.

كما استهدف جيش الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عبدو" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

والشهداء هم أب واثنان من أبنائه: إبراهيم عادل أبو عبدو، ونجله مؤيد، وابنته ندى عادل أبو عبدو.

وفي قصف استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين.

كما ارتقى شهيد في قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

ومساء الجمعة، استشهد 18 مواطنًا في قصف لطائرات الاحتلال على منزلين لعائلتي شراب والعمور في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد تسعة مواطنين في قصف منزل عائلة العمور، وهم:

رينات إبراهيم العمور،

رغد محمد العمور،

سما محمد العمور،

محمد بركة العمور،

بركة محمد العمور،

أحمد محمد العمور،

علا محمد العمور،

عهد محمد العمور،

وشذا العمور.

وفي منزل عائلة شراب، استشهد 11 مواطنًا، بينهم خمسة أشقاء. والشهداء هم:

ريان طه شراب،

سماهر شراب،

علي شراب،

محمود عبد الرزاق شراب،

فاطمة خالد الشريف،

جهاد خالد الشريف،

سحر طلعت رمضان شراب،

تحرير خالد محمد الشريف،

ورنا محمود محمد أبو العيش (الشريف).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 84 شهيدًا، بينهم 6 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 168 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,439 شهيدًا و117,416 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

أما منذ 18 مارس 2025، فقد بلغت الحصيلة 2,062 شهيدًا و5,375 إصابة.