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أمر إخلاء لـ3 مناطق شمال غزة

الجمعة 25 أبريل 2025 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمر إخلاء لـ3 مناطق شمال غزة



غزة/سما/

دعا الجيش الإسرائيلي، سكان ثلاث مناطق في مدينة غزة شمال القطاع المحاصر إلى إخلائها مساء الجمعة تحسبا لهجوم.


وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في منشور على موقع "إكس": "في ضوء تنفيذ عمليات إرهابية انطلاقا من المنطقة المذكورة، سيهاجم الجيش بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية"،

ودعا أدرعي السكان إلى الانتقال غربا من مناطق التركمان والجديدة وشمال شرق الزيتون.


من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "آلاف جنود الجيش الإسرائيلي من النظاميين والاحتياط يقاتلون الآن بشجاعة في غزة من أجل تحرير المختطفين وتدمير إرهابيي حماس".

وأشار إلى أن "الإنجازات كبيرة، لكن لا تزال المخاطر كبيرة والثمن باهظ".

وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة، مع توفير غطاء حماية شامل للقوات المناورة من الجو، والبر، والبحر، ومرافقة العمليات بآليات ثقيلة لإبطال العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة".

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