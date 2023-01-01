إبادة مستمرة.. 41 شهيدا في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة

غزة/سما/

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 41 شهيدا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة، حيث ارتكب الجيش مجازر دامية بقصف عدة منازل وخيمة على رؤوس قاطنيها.

وفي أحدث الغارات، استُشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق ما أورده مصدر طبي.

فيما استُشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، بحسب المصدر وبيان للدفاع المدني.

كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي العمور وشراب شرق مدينة خان يونس من 13 إلى 19 شخصا، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

بدورهم، أفاد شهود عيان بأن آليات الجيش قصفت بشكل متواصل مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدفت في محافظة الشمال منطقة مقبرة شهداء جباليا البلد.

وشرق مدينة غزة، أطلقت آليات الجيش قذائف دخانية بالتزامن مع إطلاق طائرة مروحية نيرانها بكثافة.

وفجر الجمعة، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مروعة استُشهد خلالها عائلة فلسطينية مكونة من 5 أفراد، إثر قصف خيمتهم في منطقة المواصي غرب خان يونس.

والشهداء هم: الأب إبراهيم خليل أبو طعيمة، وزوجته هنادي أبو طعيمة، وأطفالهم سميرة (8 أعوام) وعازم (6 أعوام) ورأفت (4 أعوام)، وكانوا نازحين من منزلهم شرق المدينة.

وفي تطورات متصلة، ألقت طائرة إسرائيلية بدون طيار قنبلة على مجموعة من المدنيين قرب مقبرة بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، دون تسجيل إصابات.

كما أُعلن عن استشهاد طفلة متأثرة بجروحها في قصف سابق استهدف خيام نازحين بالمواصي.

أما في شمال القطاع، فاستُشهدت فلسطينية برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية “كواد كابتر” في حي القصاصيب بمخيم جباليا، بينما قتل مواطن آخر في غارة استهدفت شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.