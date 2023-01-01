  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إبادة مستمرة.. 41 شهيدا في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة

الجمعة 25 أبريل 2025 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبادة مستمرة.. 41 شهيدا في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة



غزة/سما/

 ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 41 شهيدا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة، حيث ارتكب الجيش مجازر دامية بقصف عدة منازل وخيمة على رؤوس قاطنيها.

وفي أحدث الغارات، استُشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق ما أورده مصدر طبي.

فيما استُشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، بحسب المصدر وبيان للدفاع المدني.

كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي العمور وشراب شرق مدينة خان يونس من 13 إلى 19 شخصا، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

بدورهم، أفاد شهود عيان بأن آليات الجيش قصفت بشكل متواصل مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدفت في محافظة الشمال منطقة مقبرة شهداء جباليا البلد.

وشرق مدينة غزة، أطلقت آليات الجيش قذائف دخانية بالتزامن مع إطلاق طائرة مروحية نيرانها بكثافة.

وفجر الجمعة، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مروعة استُشهد خلالها عائلة فلسطينية مكونة من 5 أفراد، إثر قصف خيمتهم في منطقة المواصي غرب خان يونس.

والشهداء هم: الأب إبراهيم خليل أبو طعيمة، وزوجته هنادي أبو طعيمة، وأطفالهم سميرة (8 أعوام) وعازم (6 أعوام) ورأفت (4 أعوام)، وكانوا نازحين من منزلهم شرق المدينة.

وفي تطورات متصلة، ألقت طائرة إسرائيلية بدون طيار قنبلة على مجموعة من المدنيين قرب مقبرة بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، دون تسجيل إصابات.

كما أُعلن عن استشهاد طفلة متأثرة بجروحها في قصف سابق استهدف خيام نازحين بالمواصي.

أما في شمال القطاع، فاستُشهدت فلسطينية برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية “كواد كابتر” في حي القصاصيب بمخيم جباليا، بينما قتل مواطن آخر في غارة استهدفت شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الأكثر قراءة اليوم

"حسين الشيخ" الرئيس القادم ..

كمين غزة القاتل..

خلافات حادة داخل الكابينت الإسرائيلي بشأن المرحلة التالية في الحرب ضد حماس بغزة..

تطبيعٍ سوريٍّ - إسرائيليٍّ مقابل إلغاء العقوبات ..النفط الأذربيجانيّ يصِل الكيان عبر أنقرة

بعد مقتل نائب سرية وإصابة آخرين في رفح.. كاتس: المخاطر كبيرة والأثمان غالية

نائب أمريكي يكشف شروط الرئيس السوري للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"

جيش الاحتلال يزعم نجاح حركة حماس بإدخال أموال إلى غزة

الأخبار الرئيسية

20250407210143afpp-afp_39g29vh.h-730x438

ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو بشأن مساعدات غزة

بعد مقتل نائب سرية وإصابة آخرين في رفح.. كاتس: المخاطر كبيرة والأثمان غالية

محدث.. إعلام إسرائيلي: مقتل نائب قائد سرية وإصابة آخرين في رفح

أبو-عبيدة-1-730x438

القسام: نخوض معارك وننفذ كمائن ضد الجيش الإسرائيلي من بيت حانون لرفح

680b798f423604643b71b2c7

ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران ومستعد للقاء المرشد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية