مباحثات فلسطينية بريطانية حول غزة

لندن/سما

يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى على رأس وفد موسع إلى العاصمة البريطانية لندن خلال الساعات المقبلة، في زيارة يبحث فيها مع المسؤولين في الحكومة البريطانية القضايا الراهنة.

ومن المتوقع أن تحتل الحرب الإسرائيلية على غزة والحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، فضلا عن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، صدارة المباحثات.

والأربعاء، أصدرت بريطانيا بيانا مشتركا مع ألمانيا وفرنسا حثت فيه إسرائيل بشكل عاجل إلى إنهاء حصارها المفروض منذ أكثر من 50 يوما على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وجاء في بيان الدول الأوروبية الثلاث أن السكان المدنيين الفلسطينيين – ومن بينهم مليون طفل – مهددون بشدة بالجوع والأوبئة والموت. وأردف البيان أنه يجب لهذا الأمر أن ينتهي، وإن «إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أن المساعدات لا يجوز استخدامها كأداة سياسية تحت أي ظرف».

ولا تعترف بريطانيا بدولة فلسطين، لكن حكومتها واجهت خلال الآونة الأخيرة ضغوطا من نواب بعضهم في حزب العمال البريطاني، للإقدام على هذه الخطوة،

وذكرت صحيفة «الغارديان» الأسبوع الماضي إن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية لا يزال أنها ستعترف بفلسطين «في اللحظة المناسبة ذات التأثير الأكبر».