  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مباحثات فلسطينية بريطانية حول غزة

الجمعة 25 أبريل 2025 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات فلسطينية بريطانية حول غزة



لندن/سما

 يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى على رأس وفد موسع إلى العاصمة البريطانية لندن خلال الساعات المقبلة، في زيارة يبحث فيها مع المسؤولين في الحكومة البريطانية القضايا الراهنة.
ومن المتوقع أن تحتل الحرب الإسرائيلية على غزة والحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، فضلا عن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، صدارة المباحثات.
والأربعاء، أصدرت بريطانيا بيانا مشتركا مع ألمانيا وفرنسا حثت فيه إسرائيل بشكل عاجل إلى إنهاء حصارها المفروض منذ أكثر من 50 يوما على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وجاء في بيان الدول الأوروبية الثلاث أن السكان المدنيين الفلسطينيين – ومن بينهم مليون طفل – مهددون بشدة بالجوع والأوبئة والموت. وأردف البيان أنه يجب لهذا الأمر أن ينتهي، وإن «إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أن المساعدات لا يجوز استخدامها كأداة سياسية تحت أي ظرف».
ولا تعترف بريطانيا بدولة فلسطين، لكن حكومتها واجهت خلال الآونة الأخيرة ضغوطا من نواب بعضهم في حزب العمال البريطاني، للإقدام على هذه الخطوة،
وذكرت صحيفة «الغارديان» الأسبوع الماضي إن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية لا يزال أنها ستعترف بفلسطين «في اللحظة المناسبة ذات التأثير الأكبر».

الأكثر قراءة اليوم

"حسين الشيخ" الرئيس القادم ..

كمين غزة القاتل..

خلافات حادة داخل الكابينت الإسرائيلي بشأن المرحلة التالية في الحرب ضد حماس بغزة..

تطبيعٍ سوريٍّ - إسرائيليٍّ مقابل إلغاء العقوبات ..النفط الأذربيجانيّ يصِل الكيان عبر أنقرة

بعد مقتل نائب سرية وإصابة آخرين في رفح.. كاتس: المخاطر كبيرة والأثمان غالية

نائب أمريكي يكشف شروط الرئيس السوري للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"

جيش الاحتلال يزعم نجاح حركة حماس بإدخال أموال إلى غزة

الأخبار الرئيسية

20250425075636reup-2025-04-25t075501z_1632338240_rc2t4eaz0izq_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

إبادة مستمرة.. 41 شهيدا في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة

20250407210143afpp-afp_39g29vh.h-730x438

ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو بشأن مساعدات غزة

بعد مقتل نائب سرية وإصابة آخرين في رفح.. كاتس: المخاطر كبيرة والأثمان غالية

محدث.. إعلام إسرائيلي: مقتل نائب قائد سرية وإصابة آخرين في رفح

أبو-عبيدة-1-730x438

القسام: نخوض معارك وننفذ كمائن ضد الجيش الإسرائيلي من بيت حانون لرفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية