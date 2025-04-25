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كوادر طبية مغربية تحتج في الدار البيضاء رفضا لحرب الإبادة واستهداف الطواقم الطبية في غزة (فيديو)

الجمعة 25 أبريل 2025 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوادر طبية مغربية تحتج في الدار البيضاء رفضا لحرب الإبادة واستهداف الطواقم الطبية في غزة (فيديو)



الرباط/سما/

شهد المستشفى الجامعي ابن رشد في مدينة الدار البيضاء، الخميس، وقفة احتجاجية لعدد من المهنيين في قطاع الصحة، حيث جددوا تضامنهم مع فلسطين، وعبروا عن استنكارهم لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية في قطاع غزة.

رفعت خلال الوقفة، التي دعت إليها نقابات مهنية في الصحة من بينها “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، شعارات منددة بحرب الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وكل الأراضي المحتلة.

وندد المشاركون باستهداف إسرائيل المتواصل للطواقم الطبية في قطاع غزة، مطالبين بتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، لا سيما الفرق الطبية التي تواجه ظروفاً قاتلة في غزة. كما طالبوا بوقف حرب الإبادة وأصواتهم تصدح بشعارات من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”قتلتم الأطباء… قتلتم المسعفين”، و”لا تنازل عن القضية”.

وأكد المحتجون أنه “من قلب المستشفى ينبع صوت الضمير الإنساني”، بعثوا “رسالة إنسانية تتجاوز حدود المكان والزمان”، وقالوا إنهم “يقفون اليوم موحدين في مسيرة داخل جدران المستشفى الجامعي ابن رشد”.

ووصف بيان الوقفة عدوان إسرائيل بـ “الهمجي”، إذ “لم يستثن الأطقم الصحية والإسعافية والمستشفيات إذ قام طيلة أيام الحرب بالتنكيل بالعاملين بهذا القطاع الإنساني من مسعفين وأطباء وممرضين على مرأى ومسمع من العالم أجمع، دون مراعاة لحرمة مهمتهم ولا للمواثيق الدولية التي توفر الحماية للعاملين بالقطاع مما يدل على أنه كيان مارق متغطرس ولا يعير أي اهتمام للمواثيق الدولية”.

وشدد البيان على أن المغاربة يعتبرون القضية الفلسطينية قضية وطنية راسخة في وجدانهم، لذلك يعلنون “استنكار الإرهاب الذي تمارسه الآلة الصهيونية في قطاع غزة ودعوتنا إلى إسقاط كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب”، و”الاعتزاز بكل أشكال المبادرات التضامنية مع القضية وتنويهنا بالمجهودات التي بذلها الأطباء المغاربة داخل قطاع غزة”.

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