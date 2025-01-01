بعد مقتل نائب سرية وإصابة آخرين في رفح.. كاتس: المخاطر كبيرة والأثمان غالية

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المخاطر التي يتعرض لها جنودنا كبيرة والأثمان باهظة رغم "الإنجازات" التي نحقّقها بغزةّ، جاء ذلك في بيان صدر عن كاتس مساء اليوم، بعد مقتل نائب قائد فصيل في سلاح المدرعات وإصابة آخرين بصاروخ مضاد للدروع وعملية قنص في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال وزير الجيش "يسرائيل كاتس": "يقاتل حالياً آلاف الجنود النظاميين والإحتياط في الجيش الإسرائيلي بشجاعة في غزة لتحرير الرهائن والقضاء على مسلحي حماس.

وأضاف:" يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة، ويوفر غلافاًا دفاعياً شاملاً للقوات التي تتحرك من الجو والبر والبحر، ويرافق النشاط بأسلحة ثقيلة لإحباط العبوات الناسفة وتدمير الهياكل المهددة.

وتابع: "الإنجازات عظيمة، لكن المخاطر كبيرة والأسعار باهظة.. يجب على جميع مواطني إسرائيل إحتضان قادة وجنود الجيش وتعزيزهم والصلاة من أجل سلامتهم ونجاحهم."

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن معارك شديدة تدور في قطاع غزة، قتل على إثرها جندي وأصيب 6 آخرون بجروح خطيرة في عدد من مناطق قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جنديا قتل في حي معارك بحي تل السلطان في رفح، فيما جرى قصف المنطقة بنيران كثيفة من المدفعية والطائرات، وسمعت أصوات انفجارات ضخمة من المناطق المحيطة برفح.

ولفتت إلى بعض المصابين في الحدث الأمني في رفح، هم من وحدة المستعربين "اليماس" التابعة لما يعرف بقوات حرس الحدود، فضلا عنه إصابة "نائب قائد سرية" بجروح خطيرة جراء استهداف بصاروخ مضاد للدروع في رفح.



وأشارت مواقع عبرية، إن 3 من المصابين الذين جرى إخلاؤهم من غزة، في حالة خطيرة، فيما نشرت حسابات للمستوطنين، صورا لمروحية إخلاء عسكرية، تحط في مستشفى إيخليوف بتل أبيب.

كما قالت حسابات عبرية، إن حدثين آخرين وقعا في حيي الشجاعية والزيتون، مشيرة إلى إصابة أحد الجنود بجروح خطرة.

وأفادت مواقع فلسطينية، أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل دخانية بكثافة في مناطق شرق غزة، في ظل اشتباكات عنيفة بالمنطقة، قبل الإعلان عن إصابة جنود للاحتلال.