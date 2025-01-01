الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لمقاتلين فلسطينيين يطلقون صاروخا نحو قواته

القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من قلب حي الدرج والتفاح في الجزء الشرقي من شمال قطاع غزة، قال إنها لمقاتلين فلسطينيين يطلقون صاروخا مضادا للدروع نحو القوات الإسرائيلية وعملية استهدافهم.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "قوات اللواء 401 تعمل خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة حي الدرج والتفاح، تحت قيادة الفرقة 252".

‏وأشار أدرعي إلى أنه خلال أحد النشاطات، أطلقت خلية صاروخا مضادا للدروع نحو القوات الإسرائيلية من نافذة مبنى كانت تتحصن فيه.

وأضاف أنه "في عملية رصد واستهداف سريعة، قامت مسيرة بالقضاء على أفراد الخلية لينتهي الحدث دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".

‏وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية عثرت أيضا على عدة منصات إطلاق كانت معدة للإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية، وتم تدميرها.



