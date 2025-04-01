مسيرة حاشدة في مصراتة الليبية نصرة لغزة

شهدت مدينة مصراتة الليبية مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها مئات المواطنين نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار المفروض على القطاع.
وانطلقت المسيرة من وسط المدينة، رافعة الأعلام الفلسطينية والليبية ومرددة شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بالصمت العربي والدولي حيال ما وصفوه بـالجرائم الإسرائيلية، مطالبين بتحرك عاجل لوقف المجازر ومخططات التهجير القسري التي تطال المدنيين في غزة.
وردد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء الحرب فورا ورفع الحصار الجائر عن القطاع، كما دعوا إلى موقف عربي وإسلامي حازم يتجاوز بيانات الإدانة ويصل إلى خطوات عملية من بينها إعلان الجهاد نصرة للشعب الفلسطيني، حسب تعبيرهم.
وعبر المتظاهرون عن استيائهم من ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، مشيرين إلى التغطية الإعلامية المنحازة، والتقاعس الدولي في وقف الانتهاكات التي تطال الأبرياء في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.