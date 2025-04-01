مسيرة حاشدة في مصراتة الليبية نصرة لغزة

وردد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء الحرب فورا ورفع الحصار الجائر عن القطاع، كما دعوا إلى موقف عربي وإسلامي حازم يتجاوز بيانات الإدانة ويصل إلى خطوات عملية من بينها إعلان الجهاد نصرة للشعب الفلسطيني، حسب تعبيرهم.

وعبر المتظاهرون عن استيائهم من ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، مشيرين إلى التغطية الإعلامية المنحازة، والتقاعس الدولي في وقف الانتهاكات التي تطال الأبرياء في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.