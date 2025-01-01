نفاد مخزونات برنامج الأغذية العالمي من الطعام المخصّص لأهالي غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نفاد جميع مخزوناته الغذائية في قطاع غزة، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية، والذي منعت سلطات الاحتلال دخول أي مساعدات إنسانية أو سلع إليه، منذ الثاني من آذار/ مارس.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان "اليوم، سلّم برنامج الأغذية العالمي آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ("أوتشا") أكد الثلاثاء، أن الوضع في غزة "ربما يكون الأسوأ"، الآن بعد 18 شهرا من الحرب.

ومنعت إسرائيل مطلع آذار/ مارس، دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، ثم أعلنت وقف إمداده بالتيار الكهربائي.



واستأنفت إسرائيل في 18 آذار/ مارس، عدوانها وعملياتها في قطاع غزة، بعد هدنة هشّة استمرت شهرينن تم خلالها تبادل عدد من الأسرى والرهائن لدى إسرائيل وحماس.

وذكر البرنامج، اليوم الجمعة، أنه "على مدى أسابيع، كانت مطابخ الوجبات الساخنة المصدر الوحيد المستمر للمساعدات الغذائية لسكان غزة".

وأضاف أنه "رغم أنها لا تصل إلا إلى نصف السكان، وتوفر لهم فقط 25% من احتياجاتهم الغذائية اليومية، إلا أنها وفّرت شريان حياة أساسيا".

وأكد البيان أن جميع المخابز الـ25 التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي في غزة اضطرت إلى الإغلاق في 31 آذار/ مارس، بسبب نفاد دقيق القمح وزيت الطهي.

وأضاف البرنامج أنه "لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع، حيث لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة".

وأشار إلى أن "هذا هو أطول إغلاق يواجهه قطاع غزة على الإطلاق، مما يؤدي إلى تفاقم هشاشة الأسواق وأنظمة الغذاء."



وفي انتهاك لهدنة استمرت قرابة شهرين في الحرب التي بدأت قبل أكثر من عام ونصف عام، استأنفت إسرائيل هجومها الجوي ثم البري على قطاع غزة في 18 آذار/ مارس، وقد استشهد مذاك ما لا يقل عن 2062 شخصا، معظمهم أطفال ونساء.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب إلى 51,439 شهيدا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.