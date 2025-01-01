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"القسام" تكشف تفاصيل عن كمين قتلت فيه سائق دبابة للاحتلال في بيت حانون

الجمعة 25 أبريل 2025 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تكشف تفاصيل عن كمين قتلت فيه سائق دبابة للاحتلال في بيت حانون



غزة/سما/

كشفت كتائب القسام، عن قنصها 4 من جنود الاحتلال، في كمين نصبته لقوة في بيت حانون شمال قطاع غزة، والذي اعترف الاحتلال بمقتل سائق دبابة على إثره.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إنه استكمالا لكمين "كسر السيف تمكن مجاهدو القسام أمس الخميس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل، وجريح على شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة".

وكانت القسام، بثت مشاهد لكمين أطلقت عليه اسم "كسر السيف" الذي استهدف قوة عسكرية للاحتلال شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة يوم السبت الماضي.

وأظهرت المشاهد التي نشرت الاثنين، عددا من مقاتلي "القسام" وهم يخرجون من فوهة أحد الأنفاق، ويرصدون حركة آليات الاحتلال على شارع العودة قرب السياج الفاصل شرقي بيت حانون، قبل أن يهاجموا جيبا عسكريا من نوع "ستورم" من النقطة صفر وانقلابه والإجهاز على من فيه.

وأوضحت "القسام" أن مقاتليها استهدفوا كذلك قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان، بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد.

كما أظهرت المشاهد استهداف موقع مستحدث لقوات الاحتلال بأربع قذائف RPG وعدد من قذائف الهاون.

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