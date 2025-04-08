  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام: نخوض معارك وننفذ كمائن ضد الجيش الإسرائيلي من بيت حانون لرفح

الجمعة 25 أبريل 2025 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: نخوض معارك وننفذ كمائن ضد الجيش الإسرائيلي من بيت حانون لرفح



غزة/سما/

قالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، إن مقاتليها يخوضون معارك وينفذون كمائن محكمة ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، ويوقعونها في مقتلة، من بلدة بيت حانون شمالا حتى مدينة رفح جنوبا.

وقال متحدث القسام أبو عبيدة، في منشورات على منصة تلغرام، إن مقاتليهم مازالوا “يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها”.

واعتبر أبو عبيدة، أن بطولات مقاتلي القسام “في الميدان من بيت حانون إلى رفح، هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها”.

وأضاف أن مقاتليهم “في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة، وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة”.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل عسكري في صفوفه وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، خلال معارك بشمال قطاع غزة.

والجمعة، كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، عن مقتل 456 عسكريا ومدنيا إسرائيليا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة والعدوان على لبنان، وهجمات متفرقة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الأكثر قراءة اليوم

"حسين الشيخ" الرئيس القادم ..

ترامب يتدخل..رئيس الموساد في قطر لبحث صفقة الأسرى مع حماس..

كمين غزة القاتل..

أوامر اخلاء جديدة.. الاحتلال يهدد بـ”توسيع” الهجوم على غزة إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن الرهائن

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر بالأغلبية الساحقة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة نائب الرئيس

خلافات حادة داخل الكابينت الإسرائيلي بشأن المرحلة التالية في الحرب ضد حماس بغزة..

تطبيعٍ سوريٍّ - إسرائيليٍّ مقابل إلغاء العقوبات ..النفط الأذربيجانيّ يصِل الكيان عبر أنقرة

الأخبار الرئيسية

محدث.. مقتل نائب قائد سرية في الحدث الأمني الذي وقع في رفح

680b798f423604643b71b2c7

ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران ومستعد للقاء المرشد

680b213a4c59b756a9482ba0

نائب أمريكي يكشف شروط الرئيس السوري للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"

Red-Cross-night-730x438

الصليب الأحمر يؤكد نقل بعض الأفراد من غزة بطلب من دول أجنبية خارج القطاع

20250408091937reup-2025-04-08t091743z_145471620_rc2itdad05en_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألفا و439

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية