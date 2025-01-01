وفاة مفاجئة لبلوغر مصري تعرض لسخرية كبيرة على السوشيال ميديا تثير موجة من الحزن
الجمعة 25 أبريل 2025 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /
أعلن في مصر اليوم عن وفاة صانع المحتوى الشاب شريف نصار إثر إصابته بسكتة قلبية، مما أثار موجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لزوج شقيقته، وافته المنية فجأة دون سابق إنذار، حيث لم ترد أي تفاصيل عن ظروف الوفاة الطبية، ولكن البعض أكد أنه توفي بعد تعرضه للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.
وكان الراحل قد اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيك توك، بمحتواه الشعري المميز الذي جذب آلاف المتابعين في فترة قصيرة.
وعقب الإعلان عن وفاته، تحولت صفحاته على مواقع التواصل إلى منصة للتعبير عن الحزن، حيث كتب أحد متابعيه: “الله يرحمك ويغفر لك، لقد تأثرنا بك كثيراً”، بينما ذكر آخر: “قبل فترة قصيرة كان يتعرض للتنمر بسبب أسلوبه، واليوم يفاجئنا بخبر رحيله”.
يذكر أن الشاب الراحل كان قد لفت الأنظار مؤخراً بأسلوبه المميز في تقديم المحتوى العاطفي، مما جعله يحظى بشعبية واسعة بين متابعيه.