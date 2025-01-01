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السيسي يوجه رسالة لغزة في ذكرى انسحاب إسرائيل من سيناء

الجمعة 25 أبريل 2025 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يوجه رسالة لغزة في ذكرى انسحاب إسرائيل من سيناء



القاهرة/سما/

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى غزة في عيد تحرير سيناء اليوم الجمعة 25 أبريل.


وقال السيسي في كلمته: "منذ اللحظة الأولى، كان موقف مصر جليا لا لبس فيه، مطالبا بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، ورافضا بكل حزم، لأى تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم".

وتابع: "مصر تقف - كما عهدها التاريخ - سدا منيعا، أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية .. وتؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن تتم وفقا للخطة العربية الإسلامية، دون أى شكل من أشكال التهجير، حفاظا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصونا لأمننا القومى".

وعيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

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