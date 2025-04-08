  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران ومستعد للقاء المرشد

الجمعة 25 أبريل 2025 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران ومستعد للقاء المرشد



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن ينجر إلى حرب مع إيران بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انفتاحه على لقاء مرشد إيران علي خامنئي أو الرئيس مسعود بزشكيان.


وفي مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية قال ترامب إن نتنياهو قد يقود إسرائيل نحو مواجهة عسكرية مع إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.


وأكد ترامب أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستُجر إلى هذا الصراع من دون إرادتها، لكنه شدد على أنه في حال تعثرت المساعي الدبلوماسية، فإنه على استعداد لاتخاذ الخطوة بنفسه وقيادة المواجهة، قائلا: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق — فسأنضم بكل سرور. سأقوده".

وأضاف: "آمل أن نتمكن من الوصول إلى حل من دون اللجوء إلى العمل العسكري، لكن قد نضطر لذلك إذا استمرت إيران في سعيها النووي".

ونفى ترامب التقارير التي تحدثت عن قيامه بمنع إسرائيل من تنفيذ ضربة عسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية خلال فترة رئاسته، قائلا: "هذا غير صحيح. لم أوقفهم، لكنني لم أُسهل عليهم الأمر أيضا. كنت أفضل التوصل إلى اتفاق بدلا من القصف، وقلت إنني لا أمانع، لكنني كنت سأترك القرار النهائي لهم".

وعند سؤاله عمّا إذا كان نتنياهو قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب، أجاب ترامب: "بالمناسبة، قد يدخل في حرب. لكننا لن نجر إليها رغما عنا". وأضاف: "لكن، إذا لم نبرم اتفاقا مع إيران، فقد أشارك طوعا. بل قد أقود الصفوف".

وأشار إلى انفتاحه على الحوار المباشر مع إيران، بما في ذلك لقاء محتمل مع المرشد. ولدى سؤاله عمّا إذا كان مستعدا للاجتماع بخامنئي، أجاب بكلمة واحدة: "بكل تأكيد".

الأكثر قراءة اليوم

"حسين الشيخ" الرئيس القادم ..

ترامب يتدخل..رئيس الموساد في قطر لبحث صفقة الأسرى مع حماس..

كمين غزة القاتل..

أوامر اخلاء جديدة.. الاحتلال يهدد بـ”توسيع” الهجوم على غزة إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن الرهائن

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر بالأغلبية الساحقة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة نائب الرئيس

خلافات حادة داخل الكابينت الإسرائيلي بشأن المرحلة التالية في الحرب ضد حماس بغزة..

الاحتلال يحذر: حماس تستعد لتصعيد ميداني مؤثر على المفاوضات

الأخبار الرئيسية

مصادر عبرية: هجوم كبير للقسام الآن في جنوب قطاع غزة والمروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات

680b213a4c59b756a9482ba0

نائب أمريكي يكشف شروط الرئيس السوري للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"

20250425052329

مشادات في الكابينيت: "نتخبط في غزة... الجيش ينفذ ولا يقرر"

Red-Cross-night-730x438

الصليب الأحمر يؤكد نقل بعض الأفراد من غزة بطلب من دول أجنبية خارج القطاع

20250408091937reup-2025-04-08t091743z_145471620_rc2itdad05en_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألفا و439

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية