وصول تعزيزات جوية جديدة إلى قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

أفاد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بهبوط ثلاث طائرات حربية من طراز F-35 "أدير" في قاعدة نيفاتيم الجوية أمس الخميس.

كما أضاف أن هذه الطائرات - المنتجة من قبل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية - ستنضم إلى صفوف سلاح الجو الإسرائيلي، وتحديدا ضمن السرب 140.



وتابع: وتعمل طائرات F-35 منذ بداية الحرب الأخيرة بوتيرة عملياتية غير مسبوقة، حيث شاركت في تنفيذ مهام متنوعة شملت العمليات الهجومية والدفاعية على مختلف الجبهات. ويأتي انضمام هذه الطائرات الجديدة لتعزيز القدرات القتالية لسلاح الجو، وضمان استمرارية العمليات الجوية بكفاءة عالية. كما ستمكن هذه الإضافة من توسيع نطاق التعامل مع التهديدات الأمنية المتنوعة بدقة وسرعة عالية، مع القدرة على تنفيذ الضربات في العمق.

ويشهد السرب 140 نشاطا مكثفا خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تساهم الطائرات الجديدة في تعزيز الردع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تطورات ميدانية محتملة.