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السيسي يوجه رسالة بشأن سيناء

الجمعة 25 أبريل 2025 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يوجه رسالة بشأن سيناء



القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "سيناء نقشت في وجدان المصريين حقيقة راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة، محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها".


وأضاف في كلمته بمناسبة تحرير سيناء: "لقد كان الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهدًا لا رجعة فيه، ومبدأ ثابتًا في عقيدة المصريين جميعًا يترسخ في وجدان الأمة جيلًا بعد جيل."

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في ذكرى تحرير سيناء: "إن سيناء ستظل محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها الذين سطروا أروع البطولات حفاظًا على ترابها المقدس." وتابع: "لقد كان الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهدًا لا رجعة فيه."

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شعب مصر الكريم لقد أثبتم برؤيتكم الواعية، وإدراككم العميق لحجم التحديات، التي تواجه مصر والمنطقة، أنكم جبهة داخلية متماسكة، عصية على التلاعب والتأثير، وأن الوطن في أيديكم، وبوعيكم وفطنتكم، محفوظ إلى يوم الدين".

وأضاف الرئيس السيسي: "نحتفل فى هذا اليوم المجيد، بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء .. تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر، التى طالما كانت هدفا للطامعين، وظلت على مدار التاريخ، عنوانا للصمود والفداء"

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