"حماس": غزة هي "أوشفيتز" القرن 21 ومن يتباكون على ضحايا النازية هم سادة الإبادة

غزة/سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ذكرى "الهولوكوست" تعد تكريسا لنهج الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.



وقالت الحركة في بيان: "تعقيبا على التصريحات العنصرية والمتطرفة التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو، المجرم المطلوب للعدالة الدولية، خلال كلمته في ذكرى الهولوكوست": "تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هذه التصريحات تعد تكريسا لنهج الإبادة الجماعية التي تركبتها حكومته الفاشية ضد شعبنا، وتظهر حجم الانفصال الأخلاقي الذي بلغه هذا الكيان، في محاولته تبرير جرائمه بذرائع واهية ومضللة".

وشددت الحركة على أن "نتنياهو الذي يتحدث عن عدم تكرار المحرقة، هو ذاته الذي يقود واحدة من أفظع المحارق في العصر الحديث، يحرق فيها الفلسطينيون في قطاع غزة أحياء في خيام الإيواء وتحت أنقاض البيوت، ويدفنون أحياء في مخيمات اللاجئين وتحت ركام المستشفيات والمدارس. محرقة لا تحتاج إلى أفران، بل تدار بأحدث الأسلحة الغربية، وتنفذ أمام أعين العالم".

وأضاف البيان: "نذكر العالم أن غزة اليوم هي أوشفيتز القرن الحادي والعشرين، حيث الرماد فلسطيني، والفاعل صهيوني، والبعض يشيح بنظره، ويتحدث عن الحق في الدفاع عن النفس، في أقبح أشكال النفاق السياسي والأخلاقي".

واختتمت الحركة قائلة: "نخاطب شعوب العالم، والمؤسسات الحقوقية، والضمائر الحية: إن من يتباكون على ضحايا النازية، صاروا سادة الإبادة في عصرنا. وإن مقاومة هذا المشروع الصهيوني الإبادي ليست فقط حقا مشروعا، بل واجب إنساني".