  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يتوقع انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم

الجمعة 25 أبريل 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتوقع انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم



واشنطن/سما/

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة “تايم” نشرت اليوم الجمعة، عن خططه لإبرام اتفاقات مختلفة مع دول منها روسيا وإيران والسعودية.

وتوقع انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل توسطت فيها إدارة ترامب الأولى.

وأضاف أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعقد اتفاقا مع إيران.

وقال إن إدارته تجري محادثات مع الصين لإبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، وإن الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصل به.

وتنفي بكين حتى الآن إجراء ما تصفه واشنطن بالمحادثات.

ولم يوضح الرئيس الجمهوري متى تمت مكالمة شي أو يفصح عما ناقشه الزعيمان وقال لمجلة تايم: “لقد اتصل. ولا أعتقد أن ذلك يُشير إلى ضعف منه”.

لم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب للتعليق على مقابلة ترامب. وقبل نشر تلك التصريحات، حثّت الوزارة واشنطن على الكف عن “تضليل الرأي العام” بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية الثنائية.

وقال ترامب إنه سينتهي من عقد اتفاقات الرسوم الجمركية خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع تقريبا.

القرم ستبقى مع روسيا

وقال ترامب، إن شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها موسكو عام 2014 ستبقى تابعة لروسيا.

ونُقل عن ترامب قوله “ستبقى القرم مع روسيا. والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يُدرك ذلك”. نُشرت هذه التصريحات قبل قليل من بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا مع المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف في الكرملين.

(وكالات)

الأكثر قراءة اليوم

"حسين الشيخ" الرئيس القادم ..

ترامب يتدخل..رئيس الموساد في قطر لبحث صفقة الأسرى مع حماس..

كمين غزة القاتل..

أوامر اخلاء جديدة.. الاحتلال يهدد بـ”توسيع” الهجوم على غزة إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن الرهائن

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر بالأغلبية الساحقة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة نائب الرئيس

خلافات حادة داخل الكابينت الإسرائيلي بشأن المرحلة التالية في الحرب ضد حماس بغزة..

الاحتلال يحذر: حماس تستعد لتصعيد ميداني مؤثر على المفاوضات

الأخبار الرئيسية

20250425052329

مشادات في الكابينيت: "نتخبط في غزة... الجيش ينفذ ولا يقرر"

Red-Cross-night-730x438

الصليب الأحمر يؤكد نقل بعض الأفراد من غزة بطلب من دول أجنبية خارج القطاع

20250408091937reup-2025-04-08t091743z_145471620_rc2itdad05en_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألفا و439

الإعلام الحكومي: غزة على شفا الموت الجماعي والمجاعة تتسع وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر

خلافات حادة داخل الكابينت الإسرائيلي بشأن المرحلة التالية في الحرب ضد حماس بغزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية