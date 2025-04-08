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ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين كدولة مستقلة

الجمعة 25 أبريل 2025 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين كدولة مستقلة



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن سفيرة دولة فلسطين، ماري أنطوانيت سيدين، قدمت أوراق اعتمادها للملك النرويجي هارالد الخامس، لتصبح أول سفير لدولة فلسطين في النرويج.

وحاء ذلك عقب الاعتراف التاريخي من قبل مملكة النرويج بفلسطين كدولة مستقلة في الثامن والعشرين من مايو من العام الماضي، حيث دخل هذا القرار حيز التنفيذ هذا الشهر مع تقديم أوراق الاعتماد للملك النرويجي.

وأكدت الخارجية أن هذا اليوم يعتبر “تاريخياً بالنسبة للقضية الفلسطينية، في سياق الاعتراف النرويجي بفلسطين كدولة مستقلة”، وقالت إنه يحمل “رسالة تضامن واعتراف واضح بالحقوق الفلسطينية في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

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