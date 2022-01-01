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إسرائيل تقدر بأن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية لن تنفذ مذكرات الاعتقال

الجمعة 25 أبريل 2025 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقدر بأن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية لن تنفذ مذكرات الاعتقال



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تقدر أن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية لن تنفذ مذكرات اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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