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خلافات حادة داخل الكابينت الإسرائيلي بشأن المرحلة التالية في الحرب ضد حماس بغزة..

الجمعة 25 أبريل 2025 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافات حادة داخل الكابينت الإسرائيلي بشأن المرحلة التالية في الحرب ضد حماس بغزة..



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، أن جلسة الكابينت الأمني المصغر التي عُقدت مساء أمس شهدت خلافات كبيرة بين قادة المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء بشأن الخطوات المقبلة في الحرب على غزة.

وبحسب الصحيفة، دار نقاش محتدم داخل الاجتماع تخلله صراخ وتبادل اتهامات، في ظل غياب توافق حول استراتيجية المرحلة التالية من العمليات العسكرية ضد حركة حماس.

وأشارت إلى أن الاجتماع لم يخرج بأي قرارات حاسمة، ما دفع الأعضاء إلى تحديد جلسة جديدة تُعقد يوم الاثنين المقبل لاستكمال البحث.

وأفادت الصحيفة بأن وزراء في الكابينت طلبوا من الجيش الإسرائيلي تحديث خططه العسكرية بما يتماشى مع رؤى الحكومة، على أن يُعاد عرضها في الاجتماع المقبل تمهيدًا لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل العملية.

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