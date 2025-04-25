الاحتلال الاسرائيلي يدعي اعتقال شاب من الجهاد الاسلامي كان في طريقه لتنفيذ عملية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اعتقال "ناشط مسلح" مرتبط بحركة الجهاد الإسلامي في قرية صير شرق قلقيلية، وذلك خلال عملية مشتركة مع الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة مكافحة الجرائم الكبرى "لاهاف 433" التابعة للشرطة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها أن المشتبه به كان في طريقه لتنفيذ "عملية" وقت اعتقاله، مدعية أن الشاباك يحقق مع عدد آخر من. المعتقلين لعلاقتهم بالعملية.

وأضافت الشرطة، أن القوات المشاركة في العملية ضبطت عدة بنادق من طراز M16 خلال مداهمة الخلية التي ينتمي إليها الناشط.

وبالإضافة إلى انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي، أشارت الشرطة إلى أن الناشط المعتقل تعاون أيضا مع حركة حماس في الضفة الغربية.







