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الاحتلال الاسرائيلي يدعي اعتقال شاب من الجهاد الاسلامي كان في طريقه لتنفيذ عملية

الجمعة 25 أبريل 2025 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يدعي اعتقال شاب من الجهاد الاسلامي كان في طريقه لتنفيذ عملية



القدس المحتلة / سما/

 أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اعتقال "ناشط مسلح" مرتبط بحركة الجهاد الإسلامي في قرية صير شرق قلقيلية، وذلك خلال عملية مشتركة مع الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة مكافحة الجرائم الكبرى "لاهاف 433" التابعة للشرطة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها أن المشتبه به كان في طريقه لتنفيذ "عملية" وقت اعتقاله، مدعية أن الشاباك يحقق مع عدد آخر من. المعتقلين لعلاقتهم بالعملية.

وأضافت الشرطة، أن القوات المشاركة في العملية ضبطت عدة بنادق من طراز M16 خلال مداهمة الخلية التي ينتمي إليها الناشط.

وبالإضافة إلى انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي، أشارت الشرطة إلى أن الناشط المعتقل تعاون أيضا مع حركة حماس في الضفة الغربية.




 

الاحتلال يدعي اعتقال شاب من قلقيلية كان في طريقه لتنفيذ عملية (صور)
الاحتلال يدعي اعتقال شاب من قلقيلية كان في طريقه لتنفيذ عملية (صور)
الاحتلال يدعي اعتقال شاب من قلقيلية كان في طريقه لتنفيذ عملية (صور)
الاحتلال يدعي اعتقال شاب من قلقيلية كان في طريقه لتنفيذ عملية (صور)
الاحتلال يدعي اعتقال شاب من قلقيلية كان في طريقه لتنفيذ عملية (صور)
الاحتلال يدعي اعتقال شاب من قلقيلية كان في طريقه لتنفيذ عملية (صور)

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