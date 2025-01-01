السيسي: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقف كما عهدها التاريخ سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في كلمته لمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، اليوم الجمعة، أن الحرب المستمرة على قطاع غزة تدمر الأخضر واليابس وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ

وشدد السيسي، على أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن يتم وفق الخطة العربية الإسلامية دون أي شكل من أشكال التهجير.

وجدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.

وتابع السيسي: التاريخ يشهد أن السلام بين مصر وإسرائيل بوساطة أمريكية نموذج يحتذى به لإنهاء الصراعات والنزعات الانتقامية وترسيخ السلام والاستقرار.

وأردف: نتطلع إلى قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة والرئيس ترمب بالدور المتوقع منه تجاه السلام العادل.