  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

الجمعة 25 أبريل 2025 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

 قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقف كما عهدها التاريخ سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في كلمته لمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، اليوم الجمعة، أن الحرب المستمرة على قطاع غزة تدمر الأخضر واليابس وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ

وشدد السيسي، على أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن يتم وفق الخطة العربية الإسلامية دون أي شكل من أشكال التهجير.

وجدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.

وتابع السيسي: التاريخ يشهد أن السلام بين مصر وإسرائيل بوساطة أمريكية نموذج يحتذى به لإنهاء الصراعات والنزعات الانتقامية وترسيخ السلام والاستقرار.

وأردف: نتطلع إلى قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة والرئيس ترمب بالدور المتوقع منه تجاه السلام العادل.

الأكثر قراءة اليوم

بعث برسالة خاصة للرئيس الاميركي ..الرئيس السوري مهتم بالانضمام إلى اتفاقيات "إبراهيم"

ترامب يتدخل..رئيس الموساد في قطر لبحث صفقة الأسرى مع حماس..

كمين غزة القاتل..

دولة إسلامية جديدة في الطريق للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع مع إسرائيل..

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 بكمين للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

الاحتلال يعترف : المقاومة ما زالت تملك عشرات آلاف الأنفاق وتطهيرها كـ “تفريغ البحر بملعقةٍ”…

أوامر اخلاء جديدة.. الاحتلال يهدد بـ”توسيع” الهجوم على غزة إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن الرهائن

الأخبار الرئيسية

"حسين الشيخ" الرئيس القادم ..

الاحتلال الاسرائيلي يدعي اعتقال شاب من الجهاد الاسلامي كان في طريقه لتنفيذ عملية

حقوقيون إسرائيليون يقرون بمسؤولية جيشهم عن تجويع السكان في قطاع غزة ويدعون لوقف حرب الإبادة

تصعيد دموي كبير ..مئات الشهداء والجرحى في قطاع غزة وقصف وحرق خيام بخان يونس

كمين غزة القاتل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية