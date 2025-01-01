  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 25 أبريل 2025 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في غارات شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

كما ركزت الصحف، على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

"المركزي" يقرر بالأغلبية الساحقة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة نائب الرئيس

تظاهرة في جامعة ييل الأميركية رفضا لزيارة بن غفير 

الأمم المتحدة: الظروف المعيشية في غزة مروعة

"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

إصابات بالضفة وهدم بناية في زعترة والمستوطنون يصعدون إرهابهم ضد بردلة

مجلس الجامعة العربية يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التهجير ويعتبره جريمة إبادة جماعية

إسبانيا تلغي عقد أسلحة مع شركة إسرائيلية

الأيام:

المجلس المركزي يقرر استحداث منصب نائب رئيس المنظمة

"الجنائية" ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت 

77 شهيدا في غارات مكثفة.. وأوامر بإخلاء بيت حانون

زامير يهدد بتوسيع الهجوم على القطاع ورئيس الموساد في الدوحة بصورة مفاجئة

"الأونروا": إمدادات الدقيق نفدت في غزة

طلبة جامعة ييل الأميركية يستقبلون بن غفير بتظاهرة احتجاجية حاشدة

إسبانيا تقرر إلغاء عقد تسلح مع شركة إسرائيلية 

إصابات برصاص المستوطنين في الأغوار وخلال اقتحامات للاحتلال في مناطق عدة

القدس:

أطفال غزة في مطحنة الإبادة 

"المركزي" يقرر استحداث منصب نائب للرئيس

أكثر من 100 ألف طن من القنابل أسقطت على غزة 

تواصل هدم المنازل في جنين وطولكرم 

"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تتم إلا بالحياد والاستقلالية 

الأكثر قراءة اليوم

بعث برسالة خاصة للرئيس الاميركي ..الرئيس السوري مهتم بالانضمام إلى اتفاقيات "إبراهيم"

ترامب يتدخل..رئيس الموساد في قطر لبحث صفقة الأسرى مع حماس..

كمين غزة القاتل..

دولة إسلامية جديدة في الطريق للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع مع إسرائيل..

الاحتلال يعترف : المقاومة ما زالت تملك عشرات آلاف الأنفاق وتطهيرها كـ “تفريغ البحر بملعقةٍ”…

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 بكمين للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

ساعر يحث بنك اسرائيل إلغاء ورقة الـ 200 شيكل لان حماس تستخدمها..

الأخبار الرئيسية

حقوقيون إسرائيليون يقرون بمسؤولية جيشهم عن تجويع السكان في قطاع غزة ويدعون لوقف حرب الإبادة

تصعيد دموي كبير ..مئات الشهداء والجرحى في قطاع غزة وقصف وحرق خيام بخان يونس

كمين غزة القاتل..

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر بالأغلبية الساحقة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة نائب الرئيس

أوامر اخلاء جديدة.. الاحتلال يهدد بـ”توسيع” الهجوم على غزة إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن الرهائن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية