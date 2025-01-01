رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في غارات شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

كما ركزت الصحف، على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

"المركزي" يقرر بالأغلبية الساحقة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة نائب الرئيس

تظاهرة في جامعة ييل الأميركية رفضا لزيارة بن غفير

الأمم المتحدة: الظروف المعيشية في غزة مروعة

"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

إصابات بالضفة وهدم بناية في زعترة والمستوطنون يصعدون إرهابهم ضد بردلة

مجلس الجامعة العربية يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التهجير ويعتبره جريمة إبادة جماعية

إسبانيا تلغي عقد أسلحة مع شركة إسرائيلية

الأيام:

المجلس المركزي يقرر استحداث منصب نائب رئيس المنظمة

"الجنائية" ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

77 شهيدا في غارات مكثفة.. وأوامر بإخلاء بيت حانون

زامير يهدد بتوسيع الهجوم على القطاع ورئيس الموساد في الدوحة بصورة مفاجئة

"الأونروا": إمدادات الدقيق نفدت في غزة

طلبة جامعة ييل الأميركية يستقبلون بن غفير بتظاهرة احتجاجية حاشدة

إسبانيا تقرر إلغاء عقد تسلح مع شركة إسرائيلية

إصابات برصاص المستوطنين في الأغوار وخلال اقتحامات للاحتلال في مناطق عدة

القدس:

أطفال غزة في مطحنة الإبادة

"المركزي" يقرر استحداث منصب نائب للرئيس

أكثر من 100 ألف طن من القنابل أسقطت على غزة

تواصل هدم المنازل في جنين وطولكرم

"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تتم إلا بالحياد والاستقلالية