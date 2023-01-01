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استشهاد عائلة كاملة في قصف الاحتلال خيمتهم فجر اليوم في مواصي خان يونس

الجمعة 25 أبريل 2025 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد عائلة كاملة في قصف الاحتلال خيمتهم فجر اليوم في مواصي خان يونس



غزة/سما/

استشهد 5 مواطنين من عائلة واحدة، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمتهم في مواصي خان يونس.

وأفادت مصادرمحلية، بأن الاحتلال قصف خيمة تعود لعائلة أبو طعيمة في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته الحامل، وأطفالهم الثلاثة.

وأضافت، أن طفلا (3 أعوام) توفي متأثرا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان يونس.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 51,355 والإصابات إلى 117,248.

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