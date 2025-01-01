إسرائيل “تدين بشدة” إلغاء إسبانيا صفقة للأسلحة متهمتها بأنها “ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية”

مدريد/وكالات/

دانت إسرائيل الخميس قرار إسبانيا إلغاء عقد بملايين الدولارات لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها “ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس “تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد مُبرم مع شركة +آي إم آي سيستمز+ الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”. وأضافت أن إسبانيا “لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية”.