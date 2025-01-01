اجتماع حاسم للكابينيت الليلة حول صفقة الأسرى وتوزيع المساعدات في غزة

القدس المحتلة/سما/

يجتمع الكابنيت الحربي الليلة. لمناقشة قضايا حاسمة تتعلق باستمرار الحرب على غزة ، وصفقة تبادل الأسرى. ، وتقديم المساعدات للقطاع.

فيما يتعلق بصفقة الأسرى ، تقول صحيفة إسرائيلي اليوم أن هناك انقسام داخل الكابنيت حول كيفية التعامل مع المفاوضات بينما يدعم رىيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش استمرار المفاوضات دون تصعيد عسكري كبير . يرى وزراء آخرون ضرورة ممارسة ضغط اكبر على حماس محذرين من أن الوقت ينفذ.

أما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، يجري النقاش حول كيفية. ايصال المساعدات الى غزة دون أن تقع في يد حماس . هناك توافق على ضرورة توزيع المساعدات عبر شركات خاصة وبإشراف الجيش الإسرائيلي.

من المتوقع أن يطلب رئيس أركان جيش الاحتلال تقديم خطط جديدة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية. اذا لم يتم تنفيذ خطة توزيع المساعدات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قد تضطر اسرائيل الى استخدام الوسائل الحالية التي قد تسمح لحماس الاستفادة منها مما قد يخلق أزمة سياسية داخل الحكومة