"لينيكر" نجم منتخب إنجلترا السابق: إسرائيل ترتكب جرائم قتل جماعي للأطفال في غزة

القدس المحتلة/سما/

أجرى الصحفي أمول راجان مقابلة مع لاعب كرة القدم السابق ومقدم البرامج التلفزيونية الحالي غاري لينيكر ، حيث قال ان إسرائيل ترتكب جرائم قتل جماعي للأطفال في غزة وأن اليهود يسيطرون ويحددون طبيعة تغطية هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال لينيكر في إشارة إلى طبيعة تغطية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للحرب: "هناك عملية قتل جماعي للأطفال تجري في غزة، ونحن بحاجة إلى أن يكون لدينا رأي في هذه المسألة". الموضوعية؟ لماذا نتمسك بالموضوعية، إذا كانت الحقائق أهم. عندما تمطر في الخارج، لا أحتاج إلى أي معلق ليشرح لي أنها لا تمطر في الخارج. هذا ما يحدث في غزة - القتل الذي يُرتكب هناك يوميًا حقيقة واقعة، لا تقبل التأويل.

أوضح المُحاور للينيكر أن هجمات إسرائيل على غزة بدأت عقب تسلل مقاتلين من حماس إلى إسرائيل وقتلهم مدنيين إسرائيليين في السابع من أكتوبر، لكن لينيكر ردّ قائلاً: "كان السابع من أكتوبر يومًا رهيبًا حقًا، لكن هذا جزء من السياق الأوسع. لقد بدأ قبل السابع من أكتوبر بزمن طويل، أليس كذلك؟