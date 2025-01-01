بعث برسالة خاصة للرئيس الاميركي ..الرئيس السوري مهتم بالانضمام إلى اتفاقيات "إبراهيم"

القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه مهتم بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم "في ظل الظروف المناسبة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ الليلة الماضية (الأربعاء).

وقال كوري ميلز، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية فلوريدا والذي زار سوريا الأسبوع الماضي وكان أول مشرع أميركي يفعل ذلك منذ سنوات عديدة، إن هذه القضية طرحت في حديثه مع الشرع.

وزعم ميلز إنه تحدث مع الشرع، الذي أبلغه أنه مهتم بمعالجة المخاوف الأميركية، وأن سوريا مهتمة "في ظل الظروف المناسبة" بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

وقال النائب الجمهوري الأميركي، دون تقديم مزيد من التفاصيل، إنه سيسلم رسالة شخصية من الرئيس السوري الشرع إلى الرئيس دونالد ترامب.