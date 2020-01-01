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دولة إسلامية جديدة في الطريق للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع مع إسرائيل..

الخميس 24 أبريل 2025 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة إسلامية جديدة في الطريق للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع مع إسرائيل..



القدس المحتلة/سما/

في ضوء رغبة تركيا في ترسيخ وجودها في سوريا، وبعد أن التقى وفد إسرائيلي بنظيره التركي بوساطة أذربيجانية ، من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء نتنياهو في زيارة رسمية إلى باكو عاصمة أذربيجان في النصف الأول من شهر مايو/أيار المقبل.

وفي إطار الزيارة، من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس إلهام علييف، ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال المفاوضات بين إسرائيل وأردوغان بشأن القضية السورية، بالإضافة إلى ضم الأذربيجانيين إلى اتفاقيات إبراهيم الموقعة في سبتمبر/أيلول 2020، وتعميق العلاقات بين الطرفين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء لدى مغادرة الوفد للمشاركة في المحادثات: "تشكر إسرائيل أذربيجان والرئيس إلهام علييف على استضافتهما هذه المحادثات المهمة. وخلال المحادثات، عرض كل طرف مصالحه في المنطقة، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار للحفاظ على الاستقرار الأمني".

وشارك من إسرائيل أيضًا ممثلون كبار من وزارة الجيش وأجهزة عسكرية أخرى.

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