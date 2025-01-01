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الاحتلال يفرج عن 12 معتقلا بينهم امرأتان من قطاع غزة

الخميس 24 أبريل 2025 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 12 معتقلا بينهم امرأتان من قطاع غزة



غزة / سما/

أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عن 12 مواطنا من قطاع غزة.

وأُفرج عن 12 مواطنا بينهم امرأتان من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

اسماء الاسرى المفرج عنهم من سجن "ستي مان":-


-الاسير المحرر يوسف اكرم يوسف معروف


-ابراهيم محمد ديب عبد الدايم






-اسامة عبد الشافي عبد المحسن حمودة






-سيد يوسف شعبان حمودة






-خليل مسعد كمال الشنباري






-محمد فضل ابراهيم نعيم


-عبد الرحمن عيد محمد حمد


-طارق عبد الرؤوف عبد القادر العامودي


-مازن ابراهيم خميس ابو زر


-محمد كمال جودت الرضيع


-رانية علي احمد النجار


-فايزة سليمان سالم ابو عمرة

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