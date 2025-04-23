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الإحصاء": انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق والصرف الصحي في الضفة

الخميس 24 أبريل 2025 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء": انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق والصرف الصحي في الضفة



رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 121.72 مقارنة بـ121.82 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.13%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة انخفاضاً مقداره 0.10% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.59 مقارنة بـ120.71 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 10.0% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.20 مقارنة بـ120.32 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.13%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً مقداره 0.29% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.90 مقارنة بـ116.24 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.58%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها انخفاضاً مقداره 0.41%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.52%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 133.68 مقارنة بـ133.55 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.29%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 140.01 مقارنة بـ139.60 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.40%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.76 مقارنة بـ120.25 خلال الشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي إلى 118.54 مقارنة بـ118.73 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

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