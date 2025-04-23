الاحتلال يهدم بناية سكنية في زعترة شرق بيت لحم

بيت لحم /سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بناية سكنية في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية زعترة طاهر محسن، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة الصليبية شرقا، وهدمت بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق، مساحة الطابق الواحد 150 مترا مربعا، تعود ملكيتها للمواطن محمد بكيرات.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 58 عملية هدم، إذ تركزت في محافظة طولكرم بـ13 عملية هدم، ومحافظة القدس بـ8 عمليات هدم، ومحافظة نابلس بـ7 عمليات هدم، ثم محافظة جنين بـ7 عمليات هدم.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات الهدم التي تتبعها دولة الاحتلال تهدف إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني في القرى والبلدات الفلسطينية بحجة عدم وجود تراخيص في محاولة منها لتهجير الفلسطينيين وعزلهم في كانتونات ومعازل ضيقة.

ولفتت إلى إن إجراءات دولة الاحتلال المتصاعدة والهادفة لضم الضفة الغربية وفرض سيادة الاحتلال، والتي يجري العمل على إنفاذها تعلن حرباً حقيقية متواصلة على شعبنا تتمثل بجملة من الإجراءات، على رأسها عمليات مكثفة للهدم وإغلاق القرى والمدن والاستيلاء على أراضي المواطنين وموجات اعتداءات المستعمرين، في إطار سياسة ممنهجة لفرض البيئة القهرية الطاردة على المواطنين.