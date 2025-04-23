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الأمم المتحدة ترد على مخططات الاحتلال : المساعدات في غزة يجب ان توزع بحياد واستقلالية

الخميس 24 أبريل 2025 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة ترد على مخططات الاحتلال : المساعدات في غزة يجب ان توزع بحياد واستقلالية



نيويورك /سما/

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الليلة الماضية، إن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها في غزة لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية.

جاء ذلك في رده على سؤال عن تقارير تفيد بأن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح في اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الثلاثاء، بأن المساعدات في غزة سيوزعها الجيش أو شركات أميركية.

وأضاف: "العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في غزة أو في أي مكان آخر في العالم لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال".

ولفت إلى أن إمدادات الغذاء "منخفضة بصورة خطيرة" في جميع أنحاء غزة، وأن حالات سوء التغذية تتزايد بسرعة.

وأكد دوجاريك، أن الظروف المعيشية في جميع أنحاء غزة "مروعة".

وقال، إن 75 بالمئة من السكان معرضون لمياه الصرف الصحي والنفايات المفتوحة، ما يسبب مشاكل صحية شديدة الخطورة.

ودعا دوجاريك، الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مرة أخرى وتوزيعها على المحتاجين.

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