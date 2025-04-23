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طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا

الخميس 24 أبريل 2025 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما الى غائم جزئي بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بفية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا الى صاف ربيعيا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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