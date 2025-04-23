الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 40 بنية تحتية لـ"حزب الله" خلال الأسبوع الأخير

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم إنه استهدف أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" وعدد من القادة خلال الأسبوع الأخير في جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "تواصل الجهود في الجبهة الشمالية الهادفة لإزالة التهديدات ومنع إعادة تأهيل حزب الله، وخلال الأسبوع الأخير تم تصفية تسعة أشخاص واستهداف أكثر من 40 بنية تحتية".

وأضاف البيان: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي حملته لمنع إعادة تأهيل حزب الله، بما في ذلك ضرب أهداف ضالعة في محاولات إعادة بناء قدرات المنظمة، ومنذ بداية التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، تم تصفية أكثر من 140 مخربا شكلوا تهديدا في أنحاء لبنان".

كما ذكر البيان: "على مدار الأسبوع الأخير، شنت عشرات القطع الجوية التابعة لسلاح الجو غارات دقيقة تم خلالها تصفية تسعة أشخاص شاركوا في أنشطة في أنحاء لبنان، أبرزهم نائب قائد الوحدة 4400، المدعو حسن علي نصر، كما تمت تصفية يوم أمس (الثلاثاء)، حسين عزات محمد عطوي، وخلال الأسبوع الأخير تم تصفية عدد من المنتمين لوحدة قوة الرضوان، إضافة إلى قادة خلايا آخرين من حزب الله"، مرفقا مقطع فيديو يظهر استهداف سيارة أثناء تنقلها في الطريق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس، أن "القيادي في الجماعة الإسلامية حسين عزات محمد عطوي، الذي تم استهدافه في الشوف بجبل لبنان، كان يتعاون مع حركة حماس ويخطط لاستهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان".