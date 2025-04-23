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إصابات وإحراق منشآت زراعية في هجوم للمستعمرين على بلدة سنجل شمال رام الله

الأربعاء 23 أبريل 2025 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات وإحراق منشآت زراعية في هجوم للمستعمرين على بلدة سنجل شمال رام الله



رام الله/سما/

 أصيب 8 مواطنين أحدهم بالرصاص، وأُحرقت 3 منشآت زراعية، اليوم الأربعاء، في هجوم للمستعمرين، على بلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 8 مواطنين أحدهم بالرصاص أطلقه مستعمرون، ولم تعرف حالته الصحية، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف لنقل الإصابات وإطفاء الحرائق التي أشعلها المستعمرون.

وناشد المجلس القروي في سنجل في بيان، المواطنين التوجه إلى منطقة التل المستهدفة من أجل التصدي للمستعمرين، ومنعهم من الاستفراد بالمواطنين الموجودين في أرضهم.

وهاجم عشرات المستعمرين بلدة سنجل بأعداد كبيرة باستخدام آليات دفع رباعي، وأحرقوا 3 منشآت زراعية.

وأفاد ناشطون في البلدة، بأن الهجوم استهدف منطقة خربة التل وهي ذاتها التي استهدفها المستعمرون قبل 3 أيام، وتسببوا في استشهاد المواطن وائل باسم محمد غفري (48 عاماً)، وإصابة آخرين، وأحرقوا 5 منشآت زراعية، وسرقوا عشرات رؤوس الأغنام.

يُذكر أن المستعمرين أقاموا 60 بؤرة استعمارية في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، منها 51 بؤرة عام 2024، وفق معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأدت الانتهاكات الاستعمارية الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا مكونا من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة.


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